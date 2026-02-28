Réalité Virtuelle, Le captif de Téotihuacan La Distylerie Luçon
Réalité Virtuelle, Le captif de Téotihuacan La Distylerie Luçon samedi 1 août 2026.
Luçon
Réalité Virtuelle, Le captif de Téotihuacan
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Prêts à percer les mystères d’une statuette mexicaine du VIe siècle ?
Après un survol du musée du Quai Branly Jacques Chirac, voyagez dans le temps à la découverte de la cité de Teotihuacan, connue comme le lieu où se réunirent les Dieux pour créer le soleil et la lune, où cette statuette a été retrouvée.
Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .
Créneau de 20 minutes par personne.
L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Ready to unlock the mysteries of a 6th-century Mexican statuette?
L’événement Réalité Virtuelle, Le captif de Téotihuacan Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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