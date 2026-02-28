Atelier, Fresque collective Un monde à inventer ! La Distylerie Luçon

Luçon

Atelier, Fresque collective Un monde à inventer !

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Un atelier créatif pour petits et grands !

Et si on créait ensemble un monde qui n’existe nulle part ailleurs ? À la manière d’explorateurs de l’imaginaire, participez tous ensemble à la création d’une grande fresque où tout devient possible villes flottantes, animaux fantastiques, paysages imaginaires…

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

A creative workshop for young and old!

L’événement Atelier, Fresque collective Un monde à inventer ! Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud