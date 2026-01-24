Bourse aux vêtements Centre des Congrès Salle Chat Botté Épinal

Bourse aux vêtements

Centre des Congrès Salle Chat Botté 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-17

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-17

Plus de 6000 articles en parfait état et non démodés, avec des rayons de marques et grandes tailles attendent preneurs.Tout public

0 .

Centre des Congrès Salle Chat Botté 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

More than 6,000 items in perfect condition and not out of fashion, with brand name and plus size departments, are waiting for takers.

L’événement Bourse aux vêtements Épinal a été mis à jour le 2026-01-21 par OT EPINAL ET SA REGION