œuvre collaborative ma ville en lego La Glucoserie Épinal

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Tous ensemble construisez une grande ville à votre image, toutes sortes de LEGO vous attendent pour laisser votre imagination comme seule limite !Tout public

All together, build a great city in your own image, with all kinds of LEGOs to let your imagination be your only limit!

