festival afri’son Épinal

Épinal

festival afri’son

Impasse des Blanchisseuses Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-31 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Organisé par l’Association Agir Ensemble Épinal, le Festival AFRI’SON fête sa 15e édition le samedi 30 mai 2026, de 15h30 à 1h00, à l’Esplanade de la Maison Romaine à Épinal, avec une journée anniversaire festive, familiale et solidaire !

Au programme la Compagnie Poil à gratter, Les Contes de Myrtille, LECHAandCO (chanson française), Damage Case (blues-rock), Rosaly (rock-jazzy) et Supreme Tagueul Simone (ska punk).

Nouveauté 2026 une scène off accueillera Ashley, Lone coverer et Le Hot Club des Soupirs dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Concerts, spectacles, animations, village associatif et surprises rythmeront cette édition anniversaire dont les bénéfices soutiendront des projets solidaires au Sénégal.Tout public

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Impasse des Blanchisseuses Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 89 14 17 93

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English :

Organized by the Association Agir Ensemble Épinal, the AFRI?SON Festival celebrates its 15th edition on Saturday, May 30, 2026, from 3:30 p.m. to 1:00 a.m., at the Esplanade de la Maison Romaine in Épinal, with a festive, family-friendly and supportive anniversary day!

On the program: Compagnie Poil à gratter, Les Contes de Myrtille, LECHAandCO (French chanson), Damage Case (blues-rock), Rosaly (rock-jazzy) and Supreme Tagueul Simone (ska punk).

New for 2026: an off-stage will welcome Ashley, Lone Coverer and Le Hot Club des Soupirs in a warm and friendly atmosphere.

Concerts, shows, entertainment, an associative village and surprises will punctuate this anniversary edition, the proceeds from which will support solidarity projects in Senegal.

L’événement festival afri’son Épinal a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION