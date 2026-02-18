Portes Ouvertes 1er Régiment de Tirailleurs Rue du 11ème Génie Épinal

Épinal

Portes Ouvertes 1er Régiment de Tirailleurs

Rue du 11ème Génie Caserne Varaigne Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Prêts à découvrir l’unique régiment vosgien ?

Le 1er régiment de Tirailleurs vous ouvre grand ses portes pour célébrer 170 ans d’histoire, de traditions et d’engagement.

Héritier des 48 régiments de Tirailleurs nord africains, taillé pour le combat de haute intensité et engagé dans la robotisation, le 1er RTir reste fidèle à sa triple identité tirailleur, mécanisé, vosgien. Et c’est tout cet héritage vivant que nous vous invitons à venir rencontrer.

Au programme

• Démonstrations dynamiques

• Initiation au combat rapproché

• Tours en VBCI

• Présentation de l’armement

• Photo souvenir avec Messaoud

… et bien d’autres surprises tout au long des deux jours !Tout public

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Rue du 11ème Génie Caserne Varaigne Épinal 88000 Vosges Grand Est cellulecom1ertir@gmail.com

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English :

Ready to discover the only regiment in the Vosges?

The 1st Rifle Regiment opens its doors to you to celebrate 170 years of history, tradition and commitment.

Heir to the 48 regiments of North African Tirailleurs, cut out for high-intensity combat and committed to robotization, the 1er RTir remains true to its triple identity: Tirailleur, mechanized, Vosgien. And it is this living heritage that we invite you to come and meet.

On the program:

? Dynamic demonstrations

? Introduction to close combat

? Tours in VBCI

? Weapons presentation

? Souvenir photo with Messaoud

? and many other surprises throughout the two days!

L’événement Portes Ouvertes 1er Régiment de Tirailleurs Épinal a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION