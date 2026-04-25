Printemps du Bois x Bal des Ardents Édition 2026 Épinal

Épinal

Printemps du Bois x Bal des Ardents Édition 2026

3 avenue Pierre Blanck Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une journée unique mêlant bois, savoir-faire et vins vivants.

Au programme : entrée libre et gratuite, 10h-19h

Printemps du bois 2026 4ème édition :

Découverte de l’atelier bois Xylolab, des animations autour du bois et des jeux pour tous en continu, pour plonger dans l’univers du lieu et de ses artisans.

Le retour du Bal des Ardents – 2ème édition :

Salon des vins naturels, dégustation et partage avec

– 10 vignerons et vigneronnes à découvrir

– Une distillerie

– Une brasserie

Tarif : 5 € pour dégustation verre offert

Buvette & restauration :

Pour vous régaler tout au long de la journée, Peio et sa cuisine mobile seront présents sur place.

Dîner-concert ouvert à tous sur réservation

À partir de 19h30, place à la fête ! Profitez d’un repas, préparé par Peio, en compagnie des vignerons, au rythme du groupe Les Gapettes.

Tarif repas 45 € (entrée plat fromage dessert)

Option végétarienne à préciser dans le formulaire

Tout au long de la soirée, Alex sera derrière les bouteilles pour vous abreuver de jolis canons (tarif salon).

Réservation

– En ligne https://my.weezevent.com/repas-vignerons-du-bal-des-ardents

– Par téléphone : 09.86.18.96.19

De la musique, de la bonne cuisine, du vin, des animations et des rencontres… Tu viens ?Tout public

0 .

3 avenue Pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 9 62 61 15 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique day combining wood, know-how and living wines.

Program: free admission, 10am-7pm

Printemps du bois 2026 ? 4th edition

Discover the Xylolab wood workshop, wood-related activities and continuous games for all, to immerse yourself in the world of the site and its craftsmen.

The return of the Bal des Ardents 2nd edition:

Natural wine fair, tasting and sharing with

– 10 winegrowers to discover

– A distillery

– A brewery

Price: 5 ? for tasting free glass

Refreshment & catering

Peio and his mobile kitchen will be on hand to treat you all day long.

Dinner concert: open to all with reservation

Starting at 7:30 p.m., it’s time to party! Enjoy a meal, prepared by Peio, in the company of the winemakers, to the rhythm of the Les Gapettes band.

Meal price: 45? (starter main course cheese dessert)

Vegetarian option to be specified on the form

Throughout the evening, Alex will be behind the bottles to shower you with lovely canons (salon rate).

Reservations

– Online: https://my.weezevent.com/repas-vignerons-du-bal-des-ardents

– By phone: 09.86.18.96.19

Music, food, wine, entertainment and socializing? Are you coming?

L’événement Printemps du Bois x Bal des Ardents Édition 2026 Épinal a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION