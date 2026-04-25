Printemps du Bois x Bal des Ardents Édition 2026 Épinal
Printemps du Bois x Bal des Ardents Édition 2026 Épinal samedi 23 mai 2026.
Épinal
Printemps du Bois x Bal des Ardents Édition 2026
3 avenue Pierre Blanck Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Une journée unique mêlant bois, savoir-faire et vins vivants.
Au programme : entrée libre et gratuite, 10h-19h
Printemps du bois 2026 4ème édition :
Découverte de l’atelier bois Xylolab, des animations autour du bois et des jeux pour tous en continu, pour plonger dans l’univers du lieu et de ses artisans.
Le retour du Bal des Ardents – 2ème édition :
Salon des vins naturels, dégustation et partage avec
– 10 vignerons et vigneronnes à découvrir
– Une distillerie
– Une brasserie
Tarif : 5 € pour dégustation verre offert
Buvette & restauration :
Pour vous régaler tout au long de la journée, Peio et sa cuisine mobile seront présents sur place.
Dîner-concert ouvert à tous sur réservation
À partir de 19h30, place à la fête ! Profitez d’un repas, préparé par Peio, en compagnie des vignerons, au rythme du groupe Les Gapettes.
Tarif repas 45 € (entrée plat fromage dessert)
Option végétarienne à préciser dans le formulaire
Tout au long de la soirée, Alex sera derrière les bouteilles pour vous abreuver de jolis canons (tarif salon).
Réservation
– En ligne https://my.weezevent.com/repas-vignerons-du-bal-des-ardents
– Par téléphone : 09.86.18.96.19
De la musique, de la bonne cuisine, du vin, des animations et des rencontres… Tu viens ?Tout public
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3 avenue Pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 9 62 61 15 96
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English :
A unique day combining wood, know-how and living wines.
Program: free admission, 10am-7pm
Printemps du bois 2026 ? 4th edition
Discover the Xylolab wood workshop, wood-related activities and continuous games for all, to immerse yourself in the world of the site and its craftsmen.
The return of the Bal des Ardents 2nd edition:
Natural wine fair, tasting and sharing with
– 10 winegrowers to discover
– A distillery
– A brewery
Price: 5 ? for tasting free glass
Refreshment & catering
Peio and his mobile kitchen will be on hand to treat you all day long.
Dinner concert: open to all with reservation
Starting at 7:30 p.m., it’s time to party! Enjoy a meal, prepared by Peio, in the company of the winemakers, to the rhythm of the Les Gapettes band.
Meal price: 45? (starter main course cheese dessert)
Vegetarian option to be specified on the form
Throughout the evening, Alex will be behind the bottles to shower you with lovely canons (salon rate).
Reservations
– Online: https://my.weezevent.com/repas-vignerons-du-bal-des-ardents
– By phone: 09.86.18.96.19
Music, food, wine, entertainment and socializing? Are you coming?
L’événement Printemps du Bois x Bal des Ardents Édition 2026 Épinal a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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