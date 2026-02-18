Concert la Bandabera Les Petites fugues Temple Protestant Épinal

Épinal

Concert la Bandabera Les Petites fugues

Temple Protestant 28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

D’une rive à l’autre, le voyage des instruments jusqu’au baroque.

Billetterie à l’Office de tourisme d’Epinal et de sa RégionTout public

20 .

Temple Protestant 28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

From one shore to the other, the journey of instruments to the Baroque.

Tickets available from the Epinal et sa Région Tourist Office

L’événement Concert la Bandabera Les Petites fugues Épinal a été mis à jour le 2026-04-12 par OT EPINAL ET SA REGION