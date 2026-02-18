Concert la Bandabera Les Petites fugues Temple Protestant Épinal
Concert la Bandabera Les Petites fugues Temple Protestant Épinal jeudi 21 mai 2026.
Épinal
Concert la Bandabera Les Petites fugues
Temple Protestant 28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
D’une rive à l’autre, le voyage des instruments jusqu’au baroque.
Billetterie à l’Office de tourisme d’Epinal et de sa RégionTout public
20 .
Temple Protestant 28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From one shore to the other, the journey of instruments to the Baroque.
Tickets available from the Epinal et sa Région Tourist Office
L’événement Concert la Bandabera Les Petites fugues Épinal a été mis à jour le 2026-04-12 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Epinal (Vosges)
- BTS World Tour ‘Arirang’ in Japan : Live viewing, Cinés Palace, Épinal 18 avril 2026
- Pièce de théâtre Braquage au point relais Théâtre Municipal Épinal 19 avril 2026
- Laura Laune Glory Alleluia – En direct au cinéma, Cinés Palace, Épinal 19 avril 2026
- Le défi du Panthéon La Glucoserie Épinal 22 avril 2026
- Salon du paranormal Centre des Congrès Épinal 25 avril 2026