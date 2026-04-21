Conférence rencontre avec Marie-Hélène Lafon BMI médiathèque Épinal

Épinal

Conférence rencontre avec Marie-Hélène Lafon

BMI médiathèque 48 rue Saint Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 18:30:00

fin : 2026-05-13 19:45:00

Date(s) :

2026-05-13

Marie-Hélène Lafon est une auteure que nous aimons beaucoup et depuis très longtemps ; elle a accepté notre invitation à l’occasion de la parution de son dernier roman Hors-Champ publié aux Éditions Buchet-Chastel en janvier.

C’est donc avec un grand bonheur que nous vous convions à cette rencontre exceptionnelle qui se déroulera à la BMI.

Merci à l’équipe de la médiathèque d’Épinal de nous accueillir pour cet évènement !

Sur réservation auprès de la librairie.Tout public

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BMI médiathèque 48 rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 62 89

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English :

Marie-Hélène Lafon is an author we have loved for a very long time, and she accepted our invitation on the occasion of the publication of her latest novel Hors-Champ , published by Éditions Buchet-Chastel in January.

It is therefore with great pleasure that we invite you to this exceptional meeting, which will take place at the BMI.

Many thanks to the team at Épinal?s mediatheque for hosting this event!

Reservations required at the bookshop.

L’événement Conférence rencontre avec Marie-Hélène Lafon Épinal a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION