Concert pop/rock avec Stellen sur terrasse à Épinal, 16 mai, Terrasse extérieur, Épinal
Concert pop/rock avec Stellen sur terrasse à Épinal, 16 mai, Terrasse extérieur, Épinal samedi 16 mai 2026.
Concert pop/rock avec Stellen sur terrasse à Épinal, 16 mai Samedi 16 mai, 19h30 Terrasse extérieur Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T19:30:00+02:00 – 2026-05-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T19:30:00+02:00 – 2026-05-16T22:00:00+02:00
Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019cd18d-e0ff-724f-a799-63106e89a7fb (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)
Venez vivre une expérience unique le 16 mai 2026 à Épinal avec Stellen, chanteuse et auteure pop, lors d’un concert intimiste sur la terrasse de Luc. Dans une ambiance conviviale, Stellen partagera ses compositions personnelles et des reprises variées. Profitez d’un moment authentique où la musique se mêle à des textes poétiques et personnels. Un concert en petit comité pour une proximité rare avec l’artiste, rendant chaque instant mémorable. Ne manquez pas cette occasion de soutenir Stellen et de découvrir son univers musical diversifié. 16 mai 2026 Terrasse chez Luc, Épinal ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com
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Terrasse extérieur Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019cd18d-e0ff-724f-a799-63106e89a7fb »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019cd18d-e0ff-724f-a799-63106e89a7fb »}]
Concert pop/rock intimiste avec Stellen à Épinal, 16 mai. 10€. Hormur Musique
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