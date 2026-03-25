Concert Musiques Scandinaves et Folklore moderne

28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Musiques Scandinaves et Folklore moderne

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public

20 .

28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Scandinavian music and modern folklore

Tickets available from the Epinal et sa Région Tourist Office.

L’événement Concert Musiques Scandinaves et Folklore moderne Épinal a été mis à jour le 2026-03-25 par OT EPINAL ET SA REGION