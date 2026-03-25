Concert Musiques Scandinaves et Folklore moderne Épinal

Concert Musiques Scandinaves et Folklore moderne Épinal samedi 27 juin 2026.

Concert Musiques Scandinaves et Folklore moderne

28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Musiques Scandinaves et Folklore moderne

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public
20  .

28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

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English :

Scandinavian music and modern folklore

Tickets available from the Epinal et sa Région Tourist Office.

L’événement Concert Musiques Scandinaves et Folklore moderne Épinal a été mis à jour le 2026-03-25 par OT EPINAL ET SA REGION

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