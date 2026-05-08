Conférence L’architecture des usines textiles du groupe Nicolas Géliot et Fils Archives départementales des Vosges Épinal

Épinal

Conférence L’architecture des usines textiles du groupe Nicolas Géliot et Fils

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17 19:00:00

Date(s) :

2026-06-17

L’architecture des usines textiles du groupe Nicolas Géliot et Fils à Plainfaing et à Fraize

par Léanne PLAZE, étudiante à l’Ecole nationale d’architecture de Nancy

En quoi la création des usines textiles Nicolas Géliot et fils a-t-elle influencé le développement de la haute vallée de la Meurthe et qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Retour sur des recherches autour de l’architectures des différentes usines du groupe.

Illustration Coll. Léane Plaze

sur inscription

Par mail vosges-archives@vosges.fr

Par téléphone 03 29 81 80 70Tout public

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Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70

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English :

The architecture of the Nicolas Géliot et Fils textile factories in Plainfaing and Fraize

by Léanne PLAZE, student at the Ecole nationale d?architecture de Nancy

How did the creation of Nicolas Géliot et Fils textile factories influence the development of the upper Meurthe valley, and what remains of it today? A look back at research into the architecture of the group?s various factories.

Illustration: Coll. Léane Plaze

registration

By e-mail: vosges-archives@vosges.fr

By phone: 03 29 81 80 70

L’événement Conférence L’architecture des usines textiles du groupe Nicolas Géliot et Fils Épinal a été mis à jour le 2026-05-08 par OT EPINAL ET SA REGION