Conférence L’architecture des usines textiles du groupe Nicolas Géliot et Fils Archives départementales des Vosges Épinal
Conférence L’architecture des usines textiles du groupe Nicolas Géliot et Fils Archives départementales des Vosges Épinal mercredi 17 juin 2026.
Épinal
Conférence L’architecture des usines textiles du groupe Nicolas Géliot et Fils
Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 19:00:00
Date(s) :
2026-06-17
L’architecture des usines textiles du groupe Nicolas Géliot et Fils à Plainfaing et à Fraize
par Léanne PLAZE, étudiante à l’Ecole nationale d’architecture de Nancy
En quoi la création des usines textiles Nicolas Géliot et fils a-t-elle influencé le développement de la haute vallée de la Meurthe et qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Retour sur des recherches autour de l’architectures des différentes usines du groupe.
Illustration Coll. Léane Plaze
sur inscription
Par mail vosges-archives@vosges.fr
Par téléphone 03 29 81 80 70Tout public
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Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70
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English :
The architecture of the Nicolas Géliot et Fils textile factories in Plainfaing and Fraize
by Léanne PLAZE, student at the Ecole nationale d?architecture de Nancy
How did the creation of Nicolas Géliot et Fils textile factories influence the development of the upper Meurthe valley, and what remains of it today? A look back at research into the architecture of the group?s various factories.
Illustration: Coll. Léane Plaze
registration
By e-mail: vosges-archives@vosges.fr
By phone: 03 29 81 80 70
L’événement Conférence L’architecture des usines textiles du groupe Nicolas Géliot et Fils Épinal a été mis à jour le 2026-05-08 par OT EPINAL ET SA REGION
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