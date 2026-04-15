La Nuit des Images, Musée de l’image, Épinal

La Nuit des Images Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’image Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le 23 mai de 19h à 23h, prenez le temps de parcourir toutes les expositions du musée de l’Image et profitez de différentes animations, au fil de la soirée :

Démonstration technique / Dans l’Atelier Jean-Paul Marchal, une linogravure inédite sort des presses sous vos yeux. Antonin Malchiodi (Nancy) vous livre des explications techniques et anecdotes d’artiste-graveur.

En continu. Durée 10-15min. Sans réservation.

Visites guidées / Au fil de la soirée, des visites guidées de l’exposition temporaire consacrée à Frans Masereel sont proposées à 19h15, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15, 21h45 et 22h15. Durée 45min. Inscription à votre arrivée.

Activité participative / Au cœur du parcours permanent et autour de plusieurs personnages « mystère », un jeu de piste a été conçu par des étudiantes de l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine – site Épinal. Adultes et enfants qui trouveront les réponses seront récompensés !

En continu. Durée 30min environ. Sans réservation.

De passage / Quelques usagers de la Fédération Médico-sociale des Vosges exposent leurs travaux. Ils vous proposent des gravures réinterprétant l’espace urbain et faisant écho aux images présentées dans l’exposition temporaire.

En continu. Installation éphémère

Le tout en accès libre et gratuit pour tous !

Musée de l’image 42 Quai de Dogneville, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est +33329822033 https://museedelimage.fr Le musée abrite l’une des plus importantes collections d’images populaires imprimées en France. Le musée revendique aussi son attachement à d’autres formes d’art. En confrontant les images populaires avec d’autres œuvres – photographie contemporaine, peinture mais aussi œuvres musicales, littéraires, théâtrales… – il s’est donné pour objectif de questionner les liens – humoristiques, sentimentaux, parfois improbables – qui existent entre les images d’hier et celles d’aujourd’hui. Des connivences qui apportent aussi un éclairage sur notre société depuis le XIXe siècle, pour mieux comprendre ses goûts, ses mœurs et ses tendances. En proposant toute l’année des expositions inventives et variées, le Musée de l’Image est devenu non seulement un lieu de référence sur l’imagerie populaire mais aussi sur la manière dont ces collections historiques peuvent être interrogées et comprises.

Le 23 mai de 19h à 23h, prenez le temps de parcourir toutes les expositions du musée de l’Image et profitez de différentes animations, au fil de la soirée :

©LéaDidier