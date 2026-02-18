Conférence Les grèves de 1936 dans les Vosges Archives départementales des Vosges Épinal

Épinal

Conférence Les grèves de 1936 dans les Vosges

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Les grèves de 1936 dans les Vosges

par Axel BALLAND, historien, Société philomatique vosgienne

Le printemps et l’été 1936 ont marqué un tournant social majeur en France, avec une vague de grèves sans précédent, portée par l’élan du Front populaire. Les Vosges, bastion de l’industrie textile, furent au cœur de cette mobilisation ouvrière. L’historien Axel Balland, lui-même descendant de grévistes de cette époque, retracera le déroulement de ces mouvements sociaux à travers des archives inédites et des témoignages familiaux. Il replacera ces événements dans le contexte plus large du Front populaire, évoquant notamment les élections législatives de 1936 et les réformes sociales majeures qui en ont découlé. Une plongée vivante et documentée dans l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire sociale française.

sur inscription

Par mail ou par téléphoneTout public

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Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70 vosges-archives@vosges.fr

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English :

The strikes of 1936 in the Vosges

by Axel BALLAND, historian, Société philomatique vosgienne

The spring and summer of 1936 marked a major social turning point in France, with an unprecedented wave of strikes, buoyed by the momentum of the Front Populaire. The Vosges, a bastion of the textile industry, was at the heart of this labor mobilization. Historian Axel Balland, himself a descendant of strikers at the time, will trace the course of these social movements through unpublished archives and family accounts. He will place these events in the broader context of the Front Populaire, evoking in particular the legislative elections of 1936 and the major social reforms that followed. A lively, well-documented dive into one of the most significant episodes in French social history.

on registration

By e-mail or telephone

L’événement Conférence Les grèves de 1936 dans les Vosges Épinal a été mis à jour le 2026-04-11 par OT EPINAL ET SA REGION