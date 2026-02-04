Conférence l’habitat rural dans le Pays d’Épinal La Glucoserie Épinal
Conférence l’habitat rural dans le Pays d’Épinal
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges
Lors de cette conférence animée par Romaric Duchêne, vous découvrirez la riche histoire et l’évolution de l’habitat rural dans le Pays d’Épinal.Tout public
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
At this conference hosted by Romaric Duchêne, you’ll discover the rich history and evolution of rural housing in the Pays d’Épinal.
