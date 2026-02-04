Conférence l’habitat rural dans le Pays d’Épinal La Glucoserie Épinal

Conférence l’habitat rural dans le Pays d’Épinal

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 19:30:00

2026-06-12

Lors de cette conférence animée par Romaric Duchêne, vous découvrirez la riche histoire et l’évolution de l’habitat rural dans le Pays d’Épinal.Tout public

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

English :

At this conference hosted by Romaric Duchêne, you’ll discover the rich history and evolution of rural housing in the Pays d’Épinal.

