Festival Rues & Compagnies Place des Vosges Épinal

Festival Rues & Compagnies

Place des Vosges Centre ville Épinal Vosges

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-14

2026-06-12

L’emblématique rendez-vous spinalien Rues & Cies se renouvelle s’est renouvelé avec l’arrivée à la tête du festival de Frédéric Flusin et Nicolas Sion, artistes et metteurs en scène de la compagnie professionnelle l’Étincelle ProD.

Dans l’objectif d’offrir un évènement à la fois festif, ludique, participatif et toujours gratuit, elle conservera la recette qui a fait la renommée de l’événement en mêlant théâtre, comédie, acrobatie, jonglage, art clownesque, musique et fanfares, spectacle de pyrotechnie et elle y ajoutera sa patte avec un lot de nouveautés.Tout public

+33 6 21 76 82 22

English :

The emblematic Spinalien event Rues & Cies se renouvelle has been renewed with the arrival at the festival?s helm of Frédéric Flusin and Nicolas Sion, artists and directors from the professional company l?Étincelle ProD.

With the aim of offering an event that is festive, fun, participatory and always free of charge, they will retain the recipe that has made the event famous, combining theater, comedy, acrobatics, juggling, clowning, music and brass bands, pyrotechnics and a host of new features.

