MUR#50 ALEXONE VERNISSAGE 46B MARTINE BIHR Épinal

Épinal

MUR#50 ALEXONE VERNISSAGE

46B MARTINE BIHR 18 RUE DU MARTINET Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Alexandre Dizac alias Alëxone est un artiste, peintre et illustrateur français issu du milieu du graffiti. Il est né à Paris en 1976.

Il développe depuis plus de vingt ans une œuvre immédiatement identifiable, portée par une énergie populaire, une malice constante et un goût prononcé pour le jeu: jeu de mots, d’images, de références.

Le monde d’Alëxone est humoristique et coloré. Les personnages sont souvent composés d’aplats colorés cernés de sombre et se passent de reliefs et de réalisme.

L’homme y est souvent figuré masqué, fréquemment armé et mis en scène dans une profusion animale et végétale évoquant parfois les miniatures persanes. Les fonds sont souvent composés de mots réunis par association d’idées, de bulles de textes, de lettrages et de fonds calligraphiés.

Son art est un mélange de références au graffiti, à l’art byzantin et à la bande dessinée, créant un univers ludique et accessible

MUR visible jusqu’au 5 septembre 2026.Tout public

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46B MARTINE BIHR 18 RUE DU MARTINET Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 18 04 75 64

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English :

Alexandre Dizac aka Alëxone is a French artist, painter and illustrator with a graffiti background. He was born in Paris in 1976.

For over twenty years, he has been developing an immediately identifiable body of work, driven by a popular energy, constant mischief and a pronounced taste for play: a play on words, images and references.

Alëxone’s world is humorous and colorful. Characters are often made up of colored flat tints framed by dark shadows, without relief or realism.

The human figure is often masked, frequently armed and staged in a profusion of animal and plant life sometimes reminiscent of Persian miniatures. The backgrounds are often composed of words brought together by association of ideas, text bubbles, lettering and calligraphic backgrounds.

His art is a blend of references to graffiti, Byzantine art and comics, creating a playful, accessible universe

MUR on view until September 5, 2026.

L’événement MUR#50 ALEXONE VERNISSAGE Épinal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT EPINAL ET SA REGION