Épinal

Coupe de France N1 Canoé Kayak slalom Kayak Cross

Base Natur’o Port d’Epinal Avenue de la République Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Un programme sportif intense aux 4 format de course.

Avec la présence de près de 200 athlètes nationaux et internationaux.

Buvette et restauration sur place.

Espace détente et Chill out Paëlla sur réservation dimanche soir.

Soirée Guinguette le samedi de 17h à 22hTout public

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Base Natur’o Port d’Epinal Avenue de la République Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 37 87 71 contact@base-naturo.fr

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English :

An intense sports program with 4 race formats.

With the presence of nearly 200 national and international athletes.

Refreshment bar and on-site catering.

Chill out area Paëlla on reservation Sunday evening.

Guinguette evening on Saturday from 5 to 10 p.m

L’événement Coupe de France N1 Canoé Kayak slalom Kayak Cross Épinal a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION