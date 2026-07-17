Lait cru et fromages fermiers : une conférence ouverte à tous, Chambre d’agriculture des Vosges, Épinal (88), Épinal

Informations pratiques

Lait cru et fromages fermiers : une conférence ouverte à tous Jeudi 23 juillet, 14h00 Chambre d’agriculture des Vosges, Épinal (88) Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

« Les autorités sanitaires recommandent aux personnes les plus fragiles de ne pas consommer de lait cru ni de fromages au lait cru, à l’exception des fromages à pâte pressée cuite (Comté, Gruyère, Emmental, Beaufort…).«

Mais que dit réellement la science sur les effets du lait cru sur la santé et des fromages fermiers ?

Pour tenter de répondre à cette question, l’Association des Producteurs de Munster Fermiers et autres Produits Laitiers (APMF), en partenriat avec la Chambre d’agriculture des Vosges, vous invite à une conférence consacrée à la consommation de lait cru et de fromages fermiers. Un temps d’échange qui permettra de croiser les regards de la recherche, de la santé publique et des filières agricoles autour d’un sujet qui nous concerne tous.

À cette occasion, le Docteur Amandine Divaret-Chauveau, de l’Unité d’allergologie pédiatrique du CHRU de Nancy, présentera les résultats de l’étude européenne PATURE. Menée dans cinq pays européens auprès de 1 133 enfants, suivis de leur naissance jusqu’à l’âge de 18 ans, cette étude compare notamment les enfants ayant grandi dans un environnement d’élevage bovin avec ceux issus d’un milieu non agricole.

Quels enseignements cette étude met-elle en évidence ? Quels liens entre environnement agricole, consommation de lait cru et santé ?

Venez découvrir les résultats et participer au débat !

Jeudi 23 juillet 2026 -14h00

À la Chambre d’Agriculture des Vosges – Épinal

À l’heure où l’approvisionnement en produits locaux dans nos assiettes, nos établissements scolaires, et nos restaurants constitue un véritable enjeu de territoire et de santé publique, il est essentiel de pouvoir s’informer, échanger et mieux comprendre les connaissances scientifiques disponibles.

Cette rencontre sera l’occasion de partager des points de vue, de poser vos questions et d’aborder ensemble les enjeux liés à l’alimentation locale et aux produits fermiers.

Événement gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Nous vous attendons nombreux pour ce moment d’information, de dialogue et de partage !

Chambre d’agriculture des Vosges, Épinal (88) epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0603575545 »}, {« type »: « email », « value »: « lisa.sigala@vosges.chambagri.fr »}]

Le jeudi 23 juillet à Épinal, l’Association des Producteurs de Munster Fermiers et autres Produits Laitiers (APMF) organise une conférence ouverte à tous autour du lait cru et des fromages fermiers.

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