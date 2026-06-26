Festival Epinal bouge l’été Concerts Épinal
Festival Epinal bouge l’été Concerts Épinal vendredi 17 juillet 2026.
Épinal
Festival Epinal bouge l’été Concerts
Épinal Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21
Dans le cadre du Festival Epinal Bouge l’Eté.
En partenariat avec La Souris Verte.
17 Juillet: Tékémat
31 Juillet: Pana Bisou Hip Hop Swing Balkan
07Août: Bambou Rock
21 Août: Reaven Indie Pop RockTout public
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Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 21
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English :
As part of the Epinal Bouge l’Et%E9 Festival.
In partnership with La Souris Verte.
July 17: T%E9k%E9mat
July 31: Pana Bisou Hip Hop Swing Balkan
August 7: Bambou Rock
August 21: Reaven: Indie Pop Rock
L’événement Festival Epinal bouge l’été Concerts Épinal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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