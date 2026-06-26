Épinal

Festival Epinal bouge l’été Concerts

Épinal Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

Dans le cadre du Festival Epinal Bouge l’Eté.

En partenariat avec La Souris Verte.

17 Juillet: Tékémat

31 Juillet: Pana Bisou Hip Hop Swing Balkan

07Août: Bambou Rock

21 Août: Reaven Indie Pop RockTout public

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Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 21

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English :

As part of the Epinal Bouge l’Et%E9 Festival.

In partnership with La Souris Verte.

July 17: T%E9k%E9mat

July 31: Pana Bisou Hip Hop Swing Balkan

August 7: Bambou Rock

August 21: Reaven: Indie Pop Rock

L’événement Festival Epinal bouge l’été Concerts Épinal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION