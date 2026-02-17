Jeu La Piste des Oursons Épinal

Jeu La Piste des Oursons

Place de l'âtre Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-07-05 14:00:00

2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’association Les Amis de Marcel propose un jeu familial ludique et pédagogique à travers les rues d’Epinal pour découvrir l’Histoire, les monuments, les personnages de la Ville.

Une récompense pour chaque enfant (dans la limite des lots disponibles).

Chaque enfant devra être accompagné d’un parent et restera sous sa responsabilité.

Renseignements au 06.81.62.27.40 ou par mail.Enfants

2 .

Place de l’âtre Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 81 62 27 40 asso.lesamisdemarcel@gmail.com

English :

Les Amis de Marcel association offers a fun and educational family game through the streets of Epinal to discover the town’s history, monuments and characters.

A prize for each child (subject to availability).

Children must be accompanied by a parent and remain under their own responsibility.

Information on 06.81.62.27.40 or by e-mail.

