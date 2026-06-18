Épinal

Livret-jeu

48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Ce livret sera le meilleur compagnon des plus jeunes afin de découvrir les expositions d’une manière pédagogique.Enfants

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48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

This booklet will be the perfect guide for young children as they explore the exhibits in an educational way.

L’événement Livret-jeu Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION