Livret-jeu Épinal
Livret-jeu Épinal mercredi 1 juillet 2026.
Épinal
Livret-jeu
48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Ce livret sera le meilleur compagnon des plus jeunes afin de découvrir les expositions d’une manière pédagogique.Enfants
0 .
48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
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English :
This booklet will be the perfect guide for young children as they explore the exhibits in an educational way.
L’événement Livret-jeu Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION
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