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Livret-jeu Épinal

Livret-jeu Épinal

Livret-jeu Épinal mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 48 bis rue Saint-Michel

Ville : 88000 Épinal

Département : Vosges

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 31 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Épinal

Livret-jeu

48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Ce livret sera le meilleur compagnon des plus jeunes afin de découvrir les expositions d’une manière pédagogique.Enfants
0  .

48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12 

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English :

This booklet will be the perfect guide for young children as they explore the exhibits in an educational way.

L’événement Livret-jeu Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION

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