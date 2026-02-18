Nocturne au Spinaparc SPINAPARC Parcours d’accrobranche Épinal
Nocturne au Spinaparc SPINAPARC Parcours d’accrobranche Épinal vendredi 26 juin 2026.
Épinal
Nocturne au Spinaparc
SPINAPARC Parcours d’accrobranche 40 Rue de la quarante Semaine Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 21:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Un des plus grands terrains d’aventure en France est à Épinal, rue de la 40 semaine au milieu de 5 ha de forêt, le Spinaparc vous propose 2,5 km de parcours acrobatiques dans les arbres et sur les falaises d’une ancienne carrière de grés. Trois parcs sécurisés et adaptés aux débutants comme aux experts vous attendent.
En plus de l’ouverture publique quotidienne de 10h à 19h30 sur les mois juillet août , le SpinaParc propose à partir de 12 ans des ouvertures nocturnes certains vendredis.
Réservations obligatoires par téléphone ou par mail.
Lampe frontale à prévoir.
Pour plus de renseignements ,n’hésitez pas à nous contacter.Tout public
16 .
SPINAPARC Parcours d’accrobranche 40 Rue de la quarante Semaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 03 67 spinaparc@epinal.fr
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English :
One of France?s largest adventure parks is located in Épinal, rue de la 40 semaine: set in 5 hectares of forest, Spinaparc offers 2.5 km of acrobatic courses in the trees and on the cliffs of a former sandstone quarry. Three safe parks for beginners and experts alike await you.
In addition to daily public opening hours from 10am to 7:30pm in July and August, SpinaParc offers night-time openings on Fridays from the age of 12.
Reservations required by phone or e-mail.
Headlamp required.
For further information, please contact us.
L’événement Nocturne au Spinaparc Épinal a été mis à jour le 2026-04-17 par OT EPINAL ET SA REGION
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