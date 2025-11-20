Matt Pokora en concert chemin du petit chaperon rouge Épinal

Matt Pokora en concert

Matt Pokora en dieu du stade à Epinal ? Le chanteur, par ailleurs grand amateur de sport et de football, foulera la pelouse du stade de la Colombière, pour un concert événement dans la capitale des Vosges, le samedi 27 juin 2026 à 21h00. Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée des 20 ans, Matt Pokora repart en tournée avec Adrénaline Tour.

Billets en vente auprès de vos Offices de Tourisme EPINAL, La Vôge-les-Bains, Charmes.Tout public

English :

Matt Pokora as a stadium god in Epinal? The singer, who is also a great fan of sport and soccer, will be treading the turf of the Colombière stadium, for an event concert in the Vosges capital, on Saturday June 27, 2026 at 9pm. After setting the world’s biggest venues alight and attracting over 500,000 spectators on his 20th anniversary tour, Matt Pokora is back on tour with Adrénaline Tour.

Tickets on sale at your Tourist Offices: EPINAL, La Vôge-les-Bains, Charmes.

German :

Matt Pokora als Stadiongott in Epinal? Der Sänger, der übrigens ein großer Sport- und Fußballfan ist, wird am Samstag, den 27. Juni 2026 um 21.00 Uhr den Rasen des Stade de la Colombière für ein Eventkonzert in der Hauptstadt der Vogesen betreten. Nachdem Matt Pokora auf seiner 20-Jahre-Tour die größten Hallen zum Beben gebracht und mehr als 500.000 Zuschauer begeistert hat, geht er mit der Adrenalin-Tour erneut auf Tournee.

Tickets gibt es bei den Fremdenverkehrsbüros: EPINAL, La Vôge-les-Bains, Charmes.

Italiano :

Matt Pokora come dio degli stadi a Epinal? Il cantante, che è anche un grande appassionato di sport e di calcio, scenderà in campo allo stadio Colombière per un concerto evento nella capitale dei Vosgi sabato 27 giugno 2026 alle 21.00. Dopo aver infiammato le più grandi sale e aver attirato oltre 500.000 spettatori durante il suo tour per il 20° anniversario, Matt Pokora torna in tour con l’Adrénaline Tour.

Biglietti in vendita presso gli Uffici del Turismo: EPINAL, La Vôge-les-Bains, Charmes.

Espanol :

¿Matt Pokora como dios del estadio en Epinal? El cantante, que también es un gran aficionado al deporte y al fútbol, saltará al césped del estadio de la Colombière para ofrecer un concierto en la capital de los Vosgos el sábado 27 de junio de 2026 a las 21:00 horas. Después de incendiar los mayores escenarios y atraer a más de 500.000 espectadores en su gira de 20º aniversario, Matt Pokora vuelve de gira con Adrénaline Tour.

Entradas a la venta en sus Oficinas de Turismo: EPINAL, La Vôge-les-Bains, Charmes.

