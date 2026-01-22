Les défis du bois Rue Philippe Seguin Épinal

Les défis du bois

Rue Philippe Seguin ENSTIB Épinal Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-05

Les Défis du Bois construisent le monde de demain.

2ème édition l’ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) organise cette manifestation unique où seront érigées 6 structures à partir d’un thème tenu secret.

40 jeunes architectes, ingénieurs bois et compagnons du devoir y participeront.

Restez connecté pour découvrir toute la programmation.Tout public

.

Rue Philippe Seguin ENSTIB Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 11 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Défis du Bois: building tomorrow’s world.

2nd edition, ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) organizes this unique event where 6 structures will be erected based on a secret theme.

40 young architects, wood engineers and journeymen will be taking part.

Stay tuned for the full program.

L’événement Les défis du bois Épinal a été mis à jour le 2026-01-20 par OT EPINAL ET SA REGION