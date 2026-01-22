Les défis du bois Rue Philippe Seguin Épinal
Les défis du bois Rue Philippe Seguin Épinal vendredi 5 juin 2026.
Les défis du bois
Rue Philippe Seguin ENSTIB Épinal Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-05
Les Défis du Bois construisent le monde de demain.
2ème édition l’ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) organise cette manifestation unique où seront érigées 6 structures à partir d’un thème tenu secret.
40 jeunes architectes, ingénieurs bois et compagnons du devoir y participeront.
Restez connecté pour découvrir toute la programmation.Tout public
.
Rue Philippe Seguin ENSTIB Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 11 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Défis du Bois: building tomorrow’s world.
2nd edition, ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) organizes this unique event where 6 structures will be erected based on a secret theme.
40 young architects, wood engineers and journeymen will be taking part.
Stay tuned for the full program.
L’événement Les défis du bois Épinal a été mis à jour le 2026-01-20 par OT EPINAL ET SA REGION