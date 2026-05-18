Cérémonie 400 ans de la Marine Petit Champ de Mars Épinal

Épinal

Cérémonie 400 ans de la Marine

Petit Champ de Mars 1 place Foch Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Marine Nationale fête cette année ses 400 ans.

A cette occasion, des activités visant à faire découvrir cette institution au grand public, sont organisées en mai juin dans 50 villes de France.

La ville d’Epinal, ville marraine du sous-marin Amethyste a été retenue pour recevoir le 6 juin 2026 un évènement baptisé Jeunesse et territoires au large qui s’inscrit dans le cadre de la célébration des 400 ans de la Marine .

Une cérémonie militaire aura lieu à 10h45 Place Foch à Epinal. Les jeunes stagiaires 2025/26 de la Préparation Militaire Marine (PMM) d’Epinal recevront leurs insignes des mains du major général de la Marine, qui se déplacera dans les Vosges, pour l’évènement.

Toute la journée des stands présenteront les métiers de la Marine au sein des Journées Interactives des métiers de l’Uniforme et de la Sécurité sur le Petit Champ de Mars. Un concert du Bagad de la Mirabelle animera, la fin d’après midi entre 16h30 et 18h00.

Enfin un film immersif, réalisé à l’occasion des 400 ans sera diffusé sur écran géant, en plein air à partir de 22h00, il permettra au public présent de découvrir les missions et les moyens de la Marine NationaleTout public

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Petit Champ de Mars 1 place Foch Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 02 37 50 74

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English :

The French Navy celebrates its 400th anniversary this year.

To mark the occasion, activities designed to introduce the general public to this institution are being organized in May and June in 50 towns and cities across France.

The town of Epinal, godmother of the Amethyste submarine, has been chosen to host the Jeunesse et territoires au large event on June 6, 2026, as part of the 400 years of the Navy celebrations.

A military ceremony will take place at 10:45 am at Place Foch in Epinal. The young 2025/26 trainees from Epinal’s Préparation Militaire Marine (PMM) will receive their insignia from the Navy’s Major General, who will be visiting the Vosges for the event.

Throughout the day, stands will present the trades of the Navy at the Journées Interactives des métiers de l’Uniforme et de la Sécurité on the Petit Champ de Mars. A concert by the Bagad de la Mirabelle will liven up the late afternoon between 4:30 and 6:00 pm.

Finally, an immersive film, produced to mark the 400 years , will be shown on a giant outdoor screen from 10:00 p.m., enabling the public to discover the missions and resources of the French Navy

L’événement Cérémonie 400 ans de la Marine Épinal a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION