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Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors Salle de Spectacle Épinal

Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors Salle de Spectacle Épinal samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle de Spectacle

Adresse : 6 Avenue Kennedy

Ville : 88000 Épinal

Département : Vosges

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Épinal

Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors

Salle de Spectacle 6 Avenue Kennedy Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Représentation théâtrale mise en scène de Loren Christmann et présentée par la Troupe RAMDAMAdultes
10  .

Salle de Spectacle 6 Avenue Kennedy Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

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English :

Theatrical performance directed by Loren Christmann and presented by Troupe RAMDAM

L’événement Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors Épinal a été mis à jour le 2026-05-05 par OT EPINAL ET SA REGION

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