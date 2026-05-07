Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors Salle de Spectacle Épinal
Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors Salle de Spectacle Épinal samedi 30 mai 2026.
Épinal
Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors
Salle de Spectacle 6 Avenue Kennedy Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Représentation théâtrale mise en scène de Loren Christmann et présentée par la Troupe RAMDAMAdultes
10 .
Salle de Spectacle 6 Avenue Kennedy Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Theatrical performance directed by Loren Christmann and presented by Troupe RAMDAM
L’événement Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors Épinal a été mis à jour le 2026-05-05 par OT EPINAL ET SA REGION
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