Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors Salle de Spectacle Épinal

Épinal

Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors

Salle de Spectacle 6 Avenue Kennedy Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Représentation théâtrale mise en scène de Loren Christmann et présentée par la Troupe RAMDAMAdultes

10 .

Salle de Spectacle 6 Avenue Kennedy Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Theatrical performance directed by Loren Christmann and presented by Troupe RAMDAM

L’événement Théâtre Amour séxualité et solitude chez les séniors Épinal a été mis à jour le 2026-05-05 par OT EPINAL ET SA REGION