UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Épinal

Éclipse solaire Planétarium Épinal

mercredi 12 août 2026 · Planétarium · Épinal

Éclipse solaire Planétarium Épinal

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Planétarium
Adresse
31bis Rue Dom Pothier
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Épinal

Éclipse solaire

Planétarium 31bis Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Le Planétarium d’Épinal vous invite à vivre une éclipse solaire dans des conditions privilégiées. Dès la fin d’après-midi, observations sécurisées, explications accessibles et suivi en direct permettront de découvrir ce phénomène céleste fascinant. Le programme détaillé sera dévoilé prochainement, avec d’autres animations à venir pour enrichir cette soirée exceptionnelle.Tout public
0  .

Planétarium 31bis Rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Épinal Planetarium invites you to experience a solar eclipse under exceptional conditions. Starting in the late afternoon, safe viewing opportunities, easy-to-understand explanations, and live coverage will allow you to discover this fascinating celestial phenomenon. The detailed program will be announced shortly, along with other activities to enrich this exceptional evening.

L’événement Éclipse solaire Épinal a été mis à jour le 2026-07-16 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à Epinal (Vosges)