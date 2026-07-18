Éclipse solaire Planétarium Épinal
mercredi 12 août 2026 · Planétarium · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Éclipse solaire
Planétarium 31bis Rue Dom Pothier Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le Planétarium d’Épinal vous invite à vivre une éclipse solaire dans des conditions privilégiées. Dès la fin d’après-midi, observations sécurisées, explications accessibles et suivi en direct permettront de découvrir ce phénomène céleste fascinant. Le programme détaillé sera dévoilé prochainement, avec d’autres animations à venir pour enrichir cette soirée exceptionnelle.Tout public
0 .
Planétarium 31bis Rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02
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English :
The Épinal Planetarium invites you to experience a solar eclipse under exceptional conditions. Starting in the late afternoon, safe viewing opportunities, easy-to-understand explanations, and live coverage will allow you to discover this fascinating celestial phenomenon. The detailed program will be announced shortly, along with other activities to enrich this exceptional evening.
L’événement Éclipse solaire Épinal a été mis à jour le 2026-07-16 par OT EPINAL ET SA REGION
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