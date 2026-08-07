Informations pratiques

Épinal

Épinal bouge l’été Spectacle de carton et de coeur

Rue Gambetta Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de spectacles pour enfants.

Un spectacle poétique et acrobatique.Tout public

0 .

Rue Gambetta Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00

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English :

As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy shows for children.

A poetic and acrobatic show.

L’événement Épinal bouge l’été Spectacle de carton et de coeur Épinal a été mis à jour le 2026-08-02 par OT EPINAL ET SA REGION