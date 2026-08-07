Épinal bouge l’été Spectacle de carton et de coeur Épinal
mercredi 19 août 2026 · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Épinal bouge l’été Spectacle de carton et de coeur
Rue Gambetta Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de spectacles pour enfants.
Un spectacle poétique et acrobatique.Tout public
0 .
Rue Gambetta Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00
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English :
As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy shows for children.
A poetic and acrobatic show.
L’événement Épinal bouge l’été Spectacle de carton et de coeur Épinal a été mis à jour le 2026-08-02 par OT EPINAL ET SA REGION
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