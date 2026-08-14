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AGENDA · Épinal

Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal

vendredi 14 août 2026 · Épinal

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Parc de la Maison Romaine
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Épinal

Épinal bouge l’été Cinéma plein air

Parc de la Maison Romaine Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de projections cinéma en plein air au Parc de la Maison Romaine.

Projection: Ma mère, Dieu et Sylvie VartanTout public
0  .

Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00 

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English :

As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy outdoor movie screenings at Parc de la Maison Romaine.

Featured Film: My Mother, God, and Sylvie Vartan

L’événement Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal a été mis à jour le 2026-08-02 par OT EPINAL ET SA REGION

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