Informations pratiques

Épinal

Épinal bouge l’été Cinéma plein air

Parc de la Maison Romaine Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de projections cinéma en plein air au Parc de la Maison Romaine.

Projection: Ma mère, Dieu et Sylvie VartanTout public

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Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00

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English :

As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy outdoor movie screenings at Parc de la Maison Romaine.

Featured Film: My Mother, God, and Sylvie Vartan

L’événement Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal a été mis à jour le 2026-08-02 par OT EPINAL ET SA REGION