Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal
vendredi 14 août 2026 · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Épinal bouge l’été Cinéma plein air
Parc de la Maison Romaine Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de projections cinéma en plein air au Parc de la Maison Romaine.
Projection: Ma mère, Dieu et Sylvie VartanTout public
0 .
Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00
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English :
As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy outdoor movie screenings at Parc de la Maison Romaine.
Featured Film: My Mother, God, and Sylvie Vartan
L’événement Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal a été mis à jour le 2026-08-02 par OT EPINAL ET SA REGION
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