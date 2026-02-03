Brocante Géante Place de l’Âtre Épinal

Brocante Géante

Place de l’Âtre Derrière la Basilique Saint -Maurice Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez dénicher l’objet de vos rêves, la déco qui vous manque ou succomber à un coup de cœur imprévu…

Brocante organisée par le Syndicat des Antiquaires Brocanteurs Vosgiens.Tout public

0 .

Place de l’Âtre Derrière la Basilique Saint -Maurice Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 86 59 57 50 sabvosges88@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find the object of your dreams, the decoration you’ve been missing or succumb to an unexpected crush…

Brocante organized by the Syndicat des Antiquaires Brocanteurs Vosgiens.

L’événement Brocante Géante Épinal a été mis à jour le 2026-02-03 par OT EPINAL ET SA REGION