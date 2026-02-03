Brocante Géante Place de l’Âtre Épinal
Brocante Géante Place de l’Âtre Épinal samedi 15 août 2026.
Brocante Géante
Place de l’Âtre Derrière la Basilique Saint -Maurice Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez dénicher l’objet de vos rêves, la déco qui vous manque ou succomber à un coup de cœur imprévu…
Brocante organisée par le Syndicat des Antiquaires Brocanteurs Vosgiens.Tout public
0 .
Place de l’Âtre Derrière la Basilique Saint -Maurice Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 86 59 57 50 sabvosges88@gmail.com
English :
Come and find the object of your dreams, the decoration you’ve been missing or succumb to an unexpected crush…
Brocante organized by the Syndicat des Antiquaires Brocanteurs Vosgiens.
L’événement Brocante Géante Épinal a été mis à jour le 2026-02-03 par OT EPINAL ET SA REGION