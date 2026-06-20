Les glu’causeries les fermes rurales dans le pays d’épinal La Glucoserie Épinal

Informations pratiques

Épinal

Les glu’causeries les fermes rurales dans le pays d’épinal

La Glucoserie 48 bis Rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Petites conférences ouvertes à tous pour découvrir l’histoire du Pays d’Épinal.

L’histoire du Pays d’Épinal est profondément marquée par la vie de ses campagnes et de ses villages ruraux. Entre plaine et massif, les fermes anciennes sont de précieux témoins de notre passé. Si chaque ferme a su s’adapter à son terrain et aux ressources locales, elle est également le reflet des modes architecturales, des activités agricoles et de la vie de nos ancêtres, de leur statut social, de leurs croyances, entre piété et superstitions.Tout public

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La Glucoserie 48 bis Rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

Short lectures open to everyone to explore the history of the Pays d’Épinal.

The history of the Pays d’Épinal is deeply shaped by life in its countryside and rural villages. Nestled between the plains and the mountains, the old farmhouses are precious witnesses to our past. While each farm has adapted to its terrain and local resources, it also reflects architectural styles, agricultural activities, and the lives of our ancestors, their social status, and their beliefs—ranging from piety to superstition.

L’événement Les glu’causeries les fermes rurales dans le pays d’épinal Épinal a été mis à jour le 2026-06-20 par OT EPINAL ET SA REGION