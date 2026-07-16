AGENDA · Épinal
La Pat’ Patrouille : Le film mission Dino, Cinés Palace, Épinal
dimanche 2 août 2026 · Cinés Palace · Épinal
Informations pratiques
La Pat’ Patrouille : Le film mission Dino Dimanche 2 août, 16h00 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:28:00+02:00
Fin : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:28:00+02:00
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=JGTZO »}]
Avant-première – Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot…
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