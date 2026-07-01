Les merveilleuses estivales 2026, Chambre d’agriculture des Vosges, Épinal (88), Épinal

Informations pratiques

Les merveilleuses estivales 2026 16 juillet – 27 août, certains jeudis Chambre d’agriculture des Vosges, Épinal (88) Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:00:00+02:00

De juillet à août, plusieurs rendez-vous animeront le territoire avec des marchés de producteurs et d’artisans, des concerts, des animations et des spectacles pour petits et grands.

16 juillet et 20 août – Thaon-les-Vosges (La Coop)

Premières escales des Merveilleuses Estivales dans une ambiance festive et gourmande.

30 juillet – Port de Fontenoy

Concert de Maxime Vauthier.

6 août – Épinal (La Guinguette – Maison Romaine)

Une soirée estivale mêlant découvertes locales et animations.

13 août – Vaxoncourt (Halle alimentaire)

Une soirée exceptionnelle avec de nombreuses animations.

[NEW] 27 août – Charmes (Aire de camping-cars)

Animations et balades avec « Vas où il me plaît », suivies à 20 h du concert de Morgan G.

Une vitrine du terroir et de l’artisanat vosgien

Près de 40 exposants se relaieront tout au long de la saison. Les visiteurs pourront rencontrer les producteurs du réseau Je Vois la Vie en Vosges Terroir, qui proposeront une grande diversité de spécialités locales : bières artisanales, huiles, charcuterie de bœuf, vins et apéritifs, safran, produits au lait de brebis, et bien d’autres gourmandises.

Les artisans seront également au rendez-vous avec leurs créations originales : bougies, bijoux, couture, objets en bois et de nombreuses réalisations faites main.

Chaque rendez-vous sera également ponctué d’animations variées (jeux en bois, histoires contées, balades, etc.), offrant aux familles et aux visiteurs de tous âges un moment de détente, de découverte et de convivialité.

Les Merveilleuses Estivales offrent une occasion privilégiée de découvrir les richesses du territoire, d’échanger avec les producteurs et artisans locaux et de profiter de soirées festives en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et estivale.

Chambre d’agriculture des Vosges, Épinal (88) epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-epinal.com/les-merveilleuses-estivales »}]

Cet été, les Merveilleuses Estivales reviennent pour une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et de la valorisation des savoir-faire locaux. marchés producteurs

Tourisme Epinal