Feu d’artifice Épinal
Feu d’artifice Épinal lundi 13 juillet 2026.
Feu d’artifice
Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 22:45:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Chacun pourra admirer le feu en centre en Ville!
21h: Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Epinal sur la Place de la Chipotte.
Le Concert sera suivi par la retraite aux flambeaux. distribution des Lampions place de la Chipotte.
23h:Bal populaire place des VosgesTout public
0 .
Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00
English :
Everyone can admire the fire in the town center!
9pm: Concert by the Orchestre d’Harmonie d’Epinal on Place de la Chipotte.
The concert will be followed by a torchlight procession, followed by the distribution of lanterns in Place de la Chipotte.
11pm: Bal populaire place des Vosges
