Feu d'artifice

Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Lundi 2026-07-13 22:45:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Chacun pourra admirer le feu en centre en Ville!

21h: Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Epinal sur la Place de la Chipotte.

Le Concert sera suivi par la retraite aux flambeaux. distribution des Lampions place de la Chipotte.

23h:Bal populaire place des VosgesTout public

0 .

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00

English :

Everyone can admire the fire in the town center!

9pm: Concert by the Orchestre d’Harmonie d’Epinal on Place de la Chipotte.

The concert will be followed by a torchlight procession, followed by the distribution of lanterns in Place de la Chipotte.

11pm: Bal populaire place des Vosges

