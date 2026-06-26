Épinal

Atelier de constrution oeuvre collaborative: ma ville en Lego

48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Avec cette animation, nous vous proposons de devenir, pendant quelques temps, des architectes en herbe et de réussir un objectif commun ! Celui de construire une ville en LÉGO tous ensemble.

Laissez votre imagination parler et construisez l’élément favori de votre ville.Enfants

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48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

With this activity, we invite you to become budding architects for a little while and work together to achieve a common goal! That goal is to build a LEGO city all together.

Let your imagination run wild and build your favorite part of the city.

L’événement Atelier de constrution oeuvre collaborative: ma ville en Lego Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION