UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de constrution oeuvre collaborative: ma ville en Lego Épinal

Atelier de constrution oeuvre collaborative: ma ville en Lego Épinal

Atelier de constrution oeuvre collaborative: ma ville en Lego Épinal mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 48 bis rue Saint-Michel

Ville : 88000 Épinal

Département : Vosges

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Épinal

Atelier de constrution oeuvre collaborative: ma ville en Lego

48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Mercredi 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Avec cette animation, nous vous proposons de devenir, pendant quelques temps, des architectes en herbe et de réussir un objectif commun ! Celui de construire une ville en LÉGO tous ensemble.
Laissez votre imagination parler et construisez l’élément favori de votre ville.Enfants
0  .

48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With this activity, we invite you to become budding architects for a little while and work together to achieve a common goal! That goal is to build a LEGO city all together.
Let your imagination run wild and build your favorite part of the city.

L’événement Atelier de constrution oeuvre collaborative: ma ville en Lego Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à Epinal (Vosges)