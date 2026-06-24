Logo quiz des applications 48 rue Saint-Michel Épinal
jeudi 6 août 2026 · 48 rue Saint-Michel · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Logo quiz des applications
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 14:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Connaissez-vous réellement les logos de toutes vos applications préférées ? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec notre quiz ludique et testez votre mémoire visuelle !
À partir de 13 ans • Atelier multimédia • Sur inscriptionAdultes
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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
Do you really know the logos of all your favorite apps? Put your knowledge to the test with our fun quiz and see how good your visual memory is!
Ages 13 and up? Multimedia workshop? Registration required
L’événement Logo quiz des applications Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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