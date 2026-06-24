Fake news et désinformation 48 rue Saint-Michel Épinal
Fake news et désinformation 48 rue Saint-Michel Épinal mercredi 5 août 2026.
Épinal
Fake news et désinformation
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 10:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Les Fake News sont partout et peuvent nous induire en erreur. Venez découvrir les techniques de vérification et les outils pour distinguer le vrai du faux.
À partir de 13 ans • Atelier multimédia • Sur inscriptionAdultes
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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
Fake news is everywhere and can mislead us. Come learn the verification techniques and tools you need to tell fact from fiction.
Ages 13 and up? Multimedia workshop? Registration required
L’événement Fake news et désinformation Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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