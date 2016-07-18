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AGENDA · Épinal

L’Heure d’0rgue 2026 Épinal

samedi 18 juillet 2026 · Épinal

L’Heure d’0rgue 2026 Épinal

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny,
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Épinal

L’Heure d’0rgue 2026

10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Festival l’heure d’orgue 2026
Église Notre-Dame au Cierge Épinal
Entrée libre, panier libre vidéo projection par le club Noir et couleur d’Épinal
Organisé par les Amis de l’orgue de la basilique Saint-Maurice d’Épinal

quatre concerts:
Samedi 18 juillet à 16 heures
Concert Orgue et flûte de pan
Par Dorin Gheorghilas & Hans-André Stamm

Samedi 25 juillet à 16 heures
Les plus belles pages de l’orgue
Suhyeon YU (Corée du Sud)

Samedi 1 août à 16 heures
voyage photographique et musical
Elise Rollin

Samedi 8 août à 16 heures
Concert d’orgue
Maurizio Mancino (Milan)Tout public
0  .

10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 28 35 60 27 

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English :

L’heure d’orgue Festival 2026
Notre-Dame Church in Le Cierge, Épinal
Free admission, donation-based; video screening by the Noir et Couleur Club of Épinal
Organized by the Friends of the Organ of the Basilica of Saint-Maurice d’Épinal

Four concerts:
Saturday, July 18 at 4:00 p.m.
Organ and Pan Flute Concert
By Dorin Gheorghilas & Hans-André Stamm

Saturday, July 25 at 4:00 p.m.
The Most Beautiful Organ Pieces
Suhyeon YU (South Korea)

Saturday, August 1 at 4:00 p.m.
A Photographic and Musical Journey
Elise Rollin

Saturday, August 8 at 4:00 p.m.
Organ Concert
Maurizio Mancino (Milan)

L’événement L’Heure d’0rgue 2026 Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION

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