Informations pratiques

Épinal

L’Heure d’0rgue 2026

10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Festival l’heure d’orgue 2026

Église Notre-Dame au Cierge Épinal

Entrée libre, panier libre vidéo projection par le club Noir et couleur d’Épinal

Organisé par les Amis de l’orgue de la basilique Saint-Maurice d’Épinal

quatre concerts:

Samedi 18 juillet à 16 heures

Concert Orgue et flûte de pan

Par Dorin Gheorghilas & Hans-André Stamm

Samedi 25 juillet à 16 heures

Les plus belles pages de l’orgue

Suhyeon YU (Corée du Sud)

Samedi 1 août à 16 heures

voyage photographique et musical

Elise Rollin

Samedi 8 août à 16 heures

Concert d’orgue

Maurizio Mancino (Milan)Tout public

0 .

10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 28 35 60 27

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English :

L’heure d’orgue Festival 2026

Notre-Dame Church in Le Cierge, Épinal

Free admission, donation-based; video screening by the Noir et Couleur Club of Épinal

Organized by the Friends of the Organ of the Basilica of Saint-Maurice d’Épinal

Four concerts:

Saturday, July 18 at 4:00 p.m.

Organ and Pan Flute Concert

By Dorin Gheorghilas & Hans-André Stamm

Saturday, July 25 at 4:00 p.m.

The Most Beautiful Organ Pieces

Suhyeon YU (South Korea)

Saturday, August 1 at 4:00 p.m.

A Photographic and Musical Journey

Elise Rollin

Saturday, August 8 at 4:00 p.m.

Organ Concert

Maurizio Mancino (Milan)

L’événement L’Heure d’0rgue 2026 Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION