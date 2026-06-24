Atelier tot bag 48 rue Saint-Michel Épinal
Atelier tot bag 48 rue Saint-Michel Épinal samedi 4 juillet 2026.
Épinal
Atelier tot bag
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 14:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Créez un sac estival original à partir de divers tissus imprimés à la main, tissus du recyclage du bibliofil de 2025.
Public ado/adulte • Salle d’activités • Sur inscriptionTout public
0 .
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
Create a unique summer bag using a variety of hand-printed fabrics and recycled fabrics from the 2025 Bibliophile collection.
For teens and adults? Activity room? Registration required
L’événement Atelier tot bag Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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