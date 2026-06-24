Atelier tot bag 48 rue Saint-Michel Épinal

Épinal

Atelier tot bag

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 14:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Créez un sac estival original à partir de divers tissus imprimés à la main, tissus du recyclage du bibliofil de 2025.

Public ado/adulte • Salle d’activités • Sur inscriptionTout public

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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20

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English :

Create a unique summer bag using a variety of hand-printed fabrics and recycled fabrics from the 2025 Bibliophile collection.

For teens and adults? Activity room? Registration required

L’événement Atelier tot bag Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION