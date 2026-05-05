Jeu ‘La Piste des Oursons’ Épinal
Jeu ‘La Piste des Oursons’ Épinal dimanche 5 juillet 2026.
Épinal
Jeu ‘La Piste des Oursons’
9 avenue Léon Blum Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
L’association Les Amis de Marcel propose un jeu familial ludique et pédagogique à travers les rues d’Epinal pour découvrir l’Histoire, les monuments, les personnages de la Ville.
Départ Place de l’Atre
Une récompense pour chaque enfant (dans la limite des lots disponibles).
Chaque enfant devra être accompagné d’un parent et restera sous sa responsabilité.Enfants
2 .
9 avenue Léon Blum Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 81 62 27 40
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English :
Les Amis de Marcel association offers a fun and educational family game through the streets of Epinal to discover the town’s history, monuments and characters.
Departure Place de l’Atre
A prize for each child (subject to availability).
Children must be accompanied by a parent and remain under their own responsibility.
L’événement Jeu ‘La Piste des Oursons’ Épinal a été mis à jour le 2026-04-30 par OT EPINAL ET SA REGION
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