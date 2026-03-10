Atelier Vidéo-animation 2D – Réalise ton film animé ! École Supérieure d’Art de Lorraine – Épinal Épinal 6 – 10 juillet 150 euros

Pendant une semaine, viens découvrir l’image et la narration à travers une grande variété de techniques. Guidé par des artistes de l’ÉSAL, tu pourras créer, expérimenter et développer ton univers.

**Découvre les bases de l’animation en créant une courte scène inspirée d’une œuvre.** Pendant 5 jours, tu expérimenteras différentes techniques : dessin animé image par image, stop-motion avec objets ou papiers découpés, et animation numérique sur tablette ou ordinateur.

L’animation consiste à créer l’illusion du mouvement en faisant défiler une suite d’images légèrement différentes.

Tu apprendras à construire une séquence, à synchroniser le son, et à donner vie à tes idées visuelles. Une séance de visionnage collective clôturera l’atelier, pour découvrir les créations de chacun.

—

**Matériel à prévoir :** crayons, peinture, fusain, feutres, ciseaux, colle.

**Détails du stage**

Du 6 au 10 juillet 2026

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Stage à partir de 16 ans

5 jours/30 heures — 150 euros

—

Contacte le service documentation pour tout renseignement ou demande d’inscription : Carine ESTHER – 03 29 68 26 27 – [cesther@esalorraine.fr](mailto:cesther@esalorraine.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T16:00:00.000+02:00

1

cesther@esalorraine.fr

École Supérieure d’Art de Lorraine – Épinal 15 rue des jardiniers Épinal 88000 Vosges



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

