Festival L’heure d’orgue 2026 Concert de Musique Eglise Notre-Dame au Cierge Épinal
samedi 18 juillet 2026 · Eglise Notre-Dame au Cierge · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Festival L’heure d’orgue 2026 Concert de Musique
Eglise Notre-Dame au Cierge 10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08
l’Heure d’Orgue, festival regroupant des concerts d’orgue avec organistes et musiciens professionnels.
Entrée libre, panier libre vidéo-projection par le club Noir et couleur d’Épinal
Organisé par les Amis de l’orgue de la basilique Saint-Maurice d’Épinal
Samedi 18 juillet à 16 heures
Concert Orgue et flûte de pan
Par Dorin Gheorghilas et Hans-André Stamm
Samedi 25 juillet à 16 heures
Les plus belles pages de l’orgue
Suhyeon Yu (Corée du Sud)
Samedi 1 août à 16 heures
Voyage photographique et musical
Elise Rollin
Samedi 8 août à 16 heures
Concert d’orgue
Maurizio Mancino (Milan)Tout public
0 .
Eglise Notre-Dame au Cierge 10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 28 35 60 27
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English :
« L’Heure d’Orgue, » a festival featuring organ concerts with professional organists and musicians.
Free admission, pay-what-you-can; video screening by the Noir et Couleur club of Épinal
Organized by the Friends of the Organ of the Basilica of Saint-Maurice in Épinal
Saturday, July 18, at 4:00 p.m.
Concert: Organ and Pan Flute
By Dorin Gheorghilas and Hans-André Stamm
Saturday, July 25 at 4:00 p.m.
The Most Beautiful Organ Pieces
Suhyeon Yu (South Korea)
Saturday, August 1 at 4:00 p.m.
A Photographic and Musical Journey
Elise Rollin
Saturday, August 8 at 4:00 p.m.
Organ Concert
Maurizio Mancino (Milan)
L’événement Festival L’heure d’orgue 2026 Concert de Musique Épinal a été mis à jour le 2026-07-07 par OT EPINAL ET SA REGION
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