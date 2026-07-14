Festival L’heure d’orgue 2026 Concert de Musique Eglise Notre-Dame au Cierge Épinal

Informations pratiques

Épinal

Festival L’heure d’orgue 2026 Concert de Musique

Eglise Notre-Dame au Cierge 10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

l’Heure d’Orgue, festival regroupant des concerts d’orgue avec organistes et musiciens professionnels.

Entrée libre, panier libre vidéo-projection par le club Noir et couleur d’Épinal

Organisé par les Amis de l’orgue de la basilique Saint-Maurice d’Épinal

Samedi 18 juillet à 16 heures

Concert Orgue et flûte de pan

Par Dorin Gheorghilas et Hans-André Stamm

Samedi 25 juillet à 16 heures

Les plus belles pages de l’orgue

Suhyeon Yu (Corée du Sud)

Samedi 1 août à 16 heures

Voyage photographique et musical

Elise Rollin

Samedi 8 août à 16 heures

Concert d’orgue

Maurizio Mancino (Milan)Tout public

0 .

Eglise Notre-Dame au Cierge 10 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 28 35 60 27

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English :

« L’Heure d’Orgue, » a festival featuring organ concerts with professional organists and musicians.

Free admission, pay-what-you-can; video screening by the Noir et Couleur club of Épinal

Organized by the Friends of the Organ of the Basilica of Saint-Maurice in Épinal

Saturday, July 18, at 4:00 p.m.

Concert: Organ and Pan Flute

By Dorin Gheorghilas and Hans-André Stamm

Saturday, July 25 at 4:00 p.m.

The Most Beautiful Organ Pieces

Suhyeon Yu (South Korea)

Saturday, August 1 at 4:00 p.m.

A Photographic and Musical Journey

Elise Rollin

Saturday, August 8 at 4:00 p.m.

Organ Concert

Maurizio Mancino (Milan)

L’événement Festival L’heure d’orgue 2026 Concert de Musique Épinal a été mis à jour le 2026-07-07 par OT EPINAL ET SA REGION