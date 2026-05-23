Informations pratiques

Épinal

Épinal bouge l’été Concert Bambou

Place des Vosges Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de concerts gratuits, Place des Vosges à Épinal.

Rock.

En première Partie à 20h00 JePh Chanson, poésie, slamTout public

0 .

Place des Vosges Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

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English :

As part of %AB %C9pinal Bouge l?%C9t%E9 ! %BB, enjoy free concerts at Place des Vosges %E0 %C9pinal.

Rock.

Opening act at 8:00 p.m.: JePh—songs, poetry, slam

L’événement Épinal bouge l’été Concert Bambou Épinal a été mis à jour le 2026-07-15 par OT EPINAL ET SA REGION