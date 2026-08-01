La nuit des étoiles PLANETARIUM Épinal

Informations pratiques

Épinal

La nuit des étoiles

PLANETARIUM 31 Ter Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-09 23:55:00

Date(s) :

2026-08-07

Chaque été, notre Terre traverse le nuage de poussières laissé par la comète Swift-Tuttle. En entrant dans notre atmosphère à grande vitesse ces minuscules grains deviennent des météores (les fameuses étoiles filantes).

Venez vivre trois soirées magiques placées sous le signe de la découverte et de l’émerveillement. Levez la tête vers les étoiles et laissez-vous guider à travers les constellations, explorez notre système solaire et les mystères du cosmos grâce aux animations proposées tout au long de l’événement.

Programme détaillé à retrouver prochainement.

Le thème de l’édition 2026 des Nuits des étoiles, organisées par l’Association Française d’Astronomie, sera consacré à notre étoile, le Soleil, et sera aussi l’occasion de lancer le compte à rebours de la grande l’éclipse partielle du 12 août.

Pour rappel, ce rendez-vous estival est gratuit, ouvert à tous, et ne demande aucune réservation. Nul besoin d’être expert, il suffit d’un peu de curiosité pour se laisser porter par la magie du ciel.

Venez en famille, entre amis, ou même en solo les étoiles n’attendent que vous !Tout public

0 .

PLANETARIUM 31 Ter Rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02 planetarium.secretariat88@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every %E9t%E9, our Earth passes through the dust cloud left behind by Comet Swift-Tuttle. As they enter our atmosphere at high speed, these tiny particles become meteors (the famous shooting stars).

Come experience three magical evenings filled with discovery and wonder. Look up at the stars and let yourself be guided through the constellations; explore our solar system and the mysteries of the cosmos through the activities offered throughout the event.

A detailed program will be available soon.

The theme of the 2026 edition of “Nuits des Étoiles,” organized by the French Astronomy Association, will be dedicated to our star, the Sun, and will also mark the start of the countdown to the great partial solar eclipse on August 12.

As a reminder, this summer event is free, open to everyone, and requires no reservation. You don’t need to be an expert—all it takes is a little curiosity to let yourself be swept away by the magic of the sky.

Come with family, friends, or even on your own: the stars are waiting just for you!

L’événement La nuit des étoiles Épinal a été mis à jour le 2026-07-27 par OT EPINAL ET SA REGION