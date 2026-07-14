Merveilleuses estivales Rue de Nancy Épinal

Informations pratiques

Épinal

Merveilleuses estivales

Rue de Nancy Parc de la Roseraie -MAison Romaine Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Les Merveilleuses Estivales, marchés de producteurs et d’artisans d’art, feront une nouvelle fois le bonheur des curieux tout au long de l’été au cœur des Vosges !

Cette année, le marché d’Epinal se tiendra au Jardin de la Maison Moine. Producteurs et artisans seront au rendez-vous pour partager leur savoir-faire et leurs spécialités dans une ambiance conviviale au cœur de la ville.

Événement associé à la Guinguette de la Maison Romaine animation musicale et petite restauration sur place

.Tout public

0 .

Rue de Nancy Parc de la Roseraie -MAison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once again, the Merveilleuses Estivales producers? and craftsmen?s markets will delight the curious all summer long in the heart of the Vosges!

This year, the Epinal market will be held in the Jardin de la Maison Moine. Producers and artisans will be on hand to share their know-how and specialities in a convivial atmosphere in the heart of the town.

Event associated with the Guinguette de la Maison Romaine: musical entertainment and light refreshments on site

.

L’événement Merveilleuses estivales Épinal a été mis à jour le 2026-05-29 par OT EPINAL ET SA REGION