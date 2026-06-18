Jeu Loup-garou à la Glucoserie Épinal
Jeu Loup-garou à la Glucoserie Épinal jeudi 6 août 2026.
Épinal
Jeu Loup-garou à la Glucoserie
48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Dans cette animation adaptée du jeu Les loups-garous de Thiercelieux , nous vous embarquons dans un voyage au 19e siècle dans les usines de la Glucoserie quand celles-ci étaient encore florissantes.
Uniquement sur réservation au 03 56 32 11 12Tout public
0 .
48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this animated adaptation of the game %AB Les loups-garous de Thiercelieux %BB, we take you on a journey back to the 19th century to the Glucoserie factories when they were still thriving.
By reservation only at 03 56 32 11 12
L’événement Jeu Loup-garou à la Glucoserie Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Epinal (Vosges)
- Nocturne au Spinaparc SPINAPARC Parcours d’accrobranche Épinal 26 juin 2026
- Concert Musiques Scandinaves et Folklore moderne Épinal 27 juin 2026
- Matt Pokora en concert chemin du petit chaperon rouge Épinal 28 juin 2026
- Braderie d’été Épinal 28 juin 2026
- Rêve americain epi’night Épinal 3 juillet 2026