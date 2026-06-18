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Jeu Loup-garou à la Glucoserie Épinal

Jeu Loup-garou à la Glucoserie Épinal

Jeu Loup-garou à la Glucoserie Épinal jeudi 6 août 2026.

Adresse : 48 bis rue Saint-Michel

Ville : 88000 Épinal

Département : Vosges

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Épinal

Jeu Loup-garou à la Glucoserie

48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Dans cette animation adaptée du jeu Les loups-garous de Thiercelieux , nous vous embarquons dans un voyage au 19e siècle dans les usines de la Glucoserie quand celles-ci étaient encore florissantes.
Uniquement sur réservation au 03 56 32 11 12Tout public
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48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12 

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English :

In this animated adaptation of the game %AB Les loups-garous de Thiercelieux %BB, we take you on a journey back to the 19th century to the Glucoserie factories when they were still thriving.
By reservation only at 03 56 32 11 12

L’événement Jeu Loup-garou à la Glucoserie Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION

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