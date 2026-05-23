Exposition Pigments Virevoltants Place des Vosges, 88000 Epinal Épinal

Informations pratiques

Épinal

Exposition Pigments Virevoltants

Place des Vosges, 88000 Epinal La Galerie de Bailli Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Dans un univers où les couleurs deviennent des émotions et les formes des murmures, Jeanne Bernard tisse des récits à la frontière du réel et de l’imaginaire. Ses œuvres célèbrent la douceur d’un regard, la force d’un corps, l’intimité d’un couple, l’écho d’un voyage ou encore l’élan du mouvement. Chaque toile est une invitation à ralentir, ressentir et s’approprier l’histoire qu’elle raconte. Cette exposition rassemble plusieurs collections emblématiques de son travail les émotions, les visages, les corps féminins et les couples, les voyages ainsi qu’une nouvelle série inspirée du sport, où le mouvement devient poésie. Une traversée artistique où chaque couleur, chaque courbe et chaque texture laisse place à l’émotion et à la liberté d’interprétation.Tout public

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Place des Vosges, 88000 Epinal La Galerie de Bailli Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 43 17 42 18

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English :

In a world where colors become emotions and shapes become whispers, Jeanne Bernard weaves stories that straddle the line between reality and imagination. Her works celebrate the tenderness of a gaze, the strength of a body, the intimacy of a couple, the echo of a journey, or the momentum of movement. Each canvas is an invitation to slow down, feel, and make the story it tells your own. This exhibition brings together several iconic collections from her body of work—emotions, faces, female bodies and couples, and journeys—as well as a new series inspired by sports, where movement becomes poetry. An artistic journey where every color, every curve, and every texture gives way to emotion and the freedom of interpretation.

L’événement Exposition Pigments Virevoltants Épinal a été mis à jour le 2026-07-14 par OT EPINAL ET SA REGION