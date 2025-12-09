Pièce de théâtre Braquage au point relais Théâtre Municipal Épinal

Pièce de théâtre Braquage au point relais

Théâtre Municipal Rue François Blaudez Épinal Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Comédie en deux actes d’Eric Tessier d’1h30 au profit de l’Association un enfant un rêve .

Quand on va chercher son colis au point relais “Lama Jaune”, on ne sait jamais sur quel autre client on peut tomber. De parfaits inconnus si bizarres qu’on ne pensait même pas que ça existait, ou au contraire, des personnes qu’on ne connaît que trop et qu’on ne voulait surtout pas croiser.

Alors quand il faut patienter trop longtemps pour récupérer sa commande, c’est le début de la foire d’empoigne.

Ajouter à cela une braqueuse qui prend en otage tout ce joli monde et rien ne va plus !

Quiproquos, jeux de mots, personnages complétement à l’ouest et situations loufoques sont les ingrédients de cette pièce qui vous fera rire de la première à la dernière minute.

Billetterie à l'Office de Tourisme d'Epinal et de sa région

Théâtre Municipal Rue François Blaudez Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Comedy in two acts by Eric Tessier, 1h30, benefiting the association un enfant un rêve .

When you pick up your parcel at the Lama Jaune relay point, you never know who you might bump into. Perfect strangers so bizarre you didn’t even think they existed, or on the contrary, people you know only too well and didn’t want to meet.

So when you have to wait too long to pick up your order, it’s time for a showdown.

Add to this a hold-up woman who takes the whole pretty world hostage, and all hell breaks loose!

Quiproquos, puns, off-the-wall characters and zany situations are the ingredients of this play that will have you laughing from the first minute to the last.

Tickets at the Epinal Tourist Office

