Conférence Les oiseaux, ces super-héros ! MJC Belle Étoile, Planétarium Épinal

Épinal

Conférence Les oiseaux, ces super-héros !

MJC Belle Étoile, Planétarium 31bis Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 21:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Le Planétarium d’Épinal vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée conférence consacrée aux oiseaux qui peuplent nos balcons, parcs et jardins… cette fois vus comme de véritables super-héros du quotidien. Hibou façon Batman, Colibri façon Flash derrière ces clins d’œil ludiques se cachent des capacités bien réelles !

Au programme une découverte des espèces les plus fréquentes de nos jardins, des anecdotes sur leurs super-pouvoirs naturels, des conseils pour mieux les observer et des explications pour décrypter leurs attitudes et comportements au quotidien. L’objectif est de mieux comprendre la biodiversité qui nous entoure et d’apprendre à porter un nouveau regard sur nos voisins à plumes.Tout public

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MJC Belle Étoile, Planétarium 31bis Rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02

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English :

Épinal?s Planetarium invites you to a new evening lecture on the birds that populate our balconies, parks and gardens? this time seen as real, everyday superheroes. Batman-like owls, Flash-like hummingbirds: behind these playful winks lie very real abilities!

On the program: a discovery of the most common species found in our gardens, anecdotes about their natural superpowers , tips on how to observe them better and explanations on how to decipher their everyday attitudes and behaviors. The aim is to gain a better understanding of the biodiversity that surrounds us, and learn to take a fresh look at our feathered neighbors.

L’événement Conférence Les oiseaux, ces super-héros ! Épinal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT EPINAL ET SA REGION